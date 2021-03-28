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تبوك تختتم فعاليات أسبوع البيئة 1442

تبوك تختتم فعاليات أسبوع البيئة 1442
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المناطق - تبوك - علي العميري:

أختتمت منطقة تبوك ومحافظاتها، أمس، فعاليات وأنشطة أسبوع البيئة  لعام 1442 هـ ، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية والروابط والمتطوعين والذي جاء تحت شعار “البيئة لنا ولأجيالنا”.

وحملت الفعاليات التي دشنها وكيل إمارة منطقة تبوك الأستاذ محمد بن عبدالله الحقباني، العديد من البرامج والأنشطة التي كان من أهمها زراعة وتوزيع أكثر من 27 ألف شتلة على الجهات الحكومية والجمعيات والمواطنين، بالإضافة إلى إقامة 10 فعاليات متنوعة بين حملات تشجير وتنظيف شواطىء في منطقة تبوك وكافة المحافظات التابعة، كما تم إقامة ثلاث محاضرات عن بُعد شارك في تقديمها عدد من المختصين والمهتمين بالبيئة، وتضمنت محاور المحاضرات الحديث عن التلوث بالمنزل وكيفية تجنبه، وحماية النظم الأيكولوجية ووقف فقدان التنوع البيولوجي، وحلول مبتكرة لمكافحة التصحر، وشارك في أسبوع البيئة أكثر من 400 متطوع ومتطوعة، كما تم نشر 25 رسالة توعوية متنوعة عن البيئة.

 وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن هذه الفعاليات تأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء في تخصيص أسبوع خاص بالبيئة في كل عام، وتتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة إقامته وتنفيذه ودعوة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات البيئية للمشاركة في نشاطاته، وذلك في أول أسبوع من فصل الربيع من كل عام، مؤكدا حرص الوزارة على مشاركة الجميع في المحافظة على البيئة بشتى جوانبها وفي كامل محيطنا البري البحري والجوي، والتوسع لزيادة الرقعة الخضراء تحقيقا لرؤية المملكة 2030م، ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية في الحفاظ على البيئة، فضلاً عن رفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه البيئة، والإسهام في الحد من التلوث البيئي.

وأعرب المهندس “الرويلي” في ختام حديثه عن شكره لسمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على رعايته لأسبوع البيئة لعام 1442، كما شكر وكيل إمارة منطقة تبوك على تدشين انطلاقة فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة، مقدماً إلى الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحية وكافة المتطوعين الشكر على مساهمتهم في إنجاح أسبوع البيئة بالمنطقة .

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