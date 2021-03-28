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أمير الجوف يرعى تكريم 272 طالباً متفوقاً دراسيا.. الأربعاء
http://almnatiq.net/?p=966128
المناطق - الجوف:

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، حفل تكريم الطلاب المتفوقين الأوائل خلال العام الدراسي 1441هـ ، يوم الأربعاء الموافق 18/8/1442هـ الساعة 7.15 مساءً “عن بعد”.

وعبّر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي عن اعتزازه برعاية سمو أمير المنطقة لحفل تكريم الطلاب المتفوقين، معتبراً هذه الرعاية من سموه الكريم تشجيعاً ودعماً لهم.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد “بنين”، عبدالله بن صالح الملحق أن حفل التكريم سيكون عن بُعد عن طريق الرابط: ‬https://tinyurl.com/yfewp5dk، مشيراً إلى أن الطلاب المكرمين وعددهم 272 طالباً حصلوا على نسبة مائة في المائة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام، وبإمكانهم طباعة شهادات التكريم عن طريق الرابط: http://cer2020.aljouf-it.com.

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