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شؤون الحرمين تؤكد استمرار تعليق سُفر الإفطار والاعتكاف بالمسجد الحرام

شؤون الحرمين تؤكد استمرار تعليق سُفر الإفطار والاعتكاف بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=966134
المناطق - مكة المكرمة:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف بالمسجد الحرام.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين إنه ضمن الخطة التشغيلية لموسم ‎رمضان المبارك 1442هـ بالمسجد الحرام؛ تقرر استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف، وتوفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع ‎إمارة مكة ممثلة في لجنة السقاية والرفادة.

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه يسمح للشخص بإدخال (تمرات) للإفطار الشخصي فقط، ولا يوجد توزيع لوجبات السحور ولا يسمح بإدخالها.

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