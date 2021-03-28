أمانة الشرقية والتجمع الصحي الأول بالشرقية ينظمان حملة للتطعيم ضد كورونا

المناطق - فتحية العبدالله:

نظمت أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية اليوم الأحد 28/ مارس/ 2021م، مبادرة توعوية تعنى بأهمية التطعيم ضد فيروس “كورونا المستجد”، وذلك بمقر الأمانة.

حيث تستهدف المبادرة تقديم (325) جرعة من اللقاح لمنسوبي ومنسوبات الأمانة والعاملين من المقيمين، إضافة إلى متطوعي أمانة المنطقة الشرقية الذين شاركوا بجهودهم خلال جائحة كورونا تقديراً وامتناناً لهم.

وأقيمت المبادرة على مسرح الأمانة، بإشراف الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، والتي شارك فيها (12) متطوعاً ومتطوعة، حيث تم تنسيق المبادرة بآلية التسجيل مُسبقاً عبر رابط إلكتروني، وتنظيم الدخول للمسرح من قِبل المتطوعين، وعليه يتم التوجيه لأخذ اللقاح.