أمير القصيم يستقبل وزير التعليم ويشيد بجهود الوزارة في التعليم عن بُعد

المناطق - القصيم:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة في مدينة بريدة، اليوم، معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، يرافقه عدد من مسؤولي وزارة التعليم.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم في منطقة القصيم ومحافظاتها ومراكزها.

وأكد سموه على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للتعليم بمجالاته كافة، مشيداً بما تقدمه وزارة التعليم من جهود متواصلة وحثيثة في التعليم عن بُعد، والحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والطالبات.

وأشار وزير التعليم إلى أن قطاع التعليم يحظى بدعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة -أعزها الله- للاستثمار في المواطن وصناعة مستقبله، وتعزيز منافسته عالميا.

وحضر الاستقبال رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود, ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح, وعدداً من مسؤولي قطاع التعليم.

وفي سياق متصل، اطلع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على مركز المخطوطات والوثائق بإمارة منطقة القصيم, خلال زيارته للمنطقة.

واستمع معاليه من قبل وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان على ما يحتويه مركز الوثائق والمحفوظات بديوان إمارة القصيم من جهود بذلتها إمارة المنطقة بمتابعة سمو الأمير، عبر انشاء وتطوير المركز وتطبيق التنظيم الحديث للسجلات والوثائق بعد أن جرى تعقيمها لتبقى قرابة 50 عاماً من قبل دارة الملك عبدالعزيز وترميز الملفات الإفرنجية التي يقارب عددها 7 آلاف ملف واحتوائها على 3 ملايين وثيقة، مع إبراز الوثائق الجوهرية المهمة, مؤكداً أن المركز يحمل أكثر من 3000 وثيقة قديمة منذ أيام الملك المؤسس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- , مشيراً إلى أن سمو أمير القصيم حرص على المحافظة على هذه الوثائق والمخطوطات وكل ما هو تاريخي حفاظاً على المرجعية التاريخية لها.



فيما ثمن وزير التعليم الجهود التي يبذلها سمو أمير منطقة القصيم تجاه تعزيز مثل هذه الجوانب, مشيدا بالجهود التي تبذلها إمارة القصيم نحو تحقيق الأهداف والتعاون القائم مع القطاعات التعليمية بالمنطقة.

رافق معاليه خلال الجولة معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود, ومدير عام الإدارة العامة للتعليم محمد الفريح.





