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استعدادًا لرمضان.. إغلاق 34 منشأة ومصادرة 43 كجم لحوم فاسدة في خميس مشيط

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استعدادًا لرمضان.. إغلاق 34 منشأة ومصادرة 43 كجم لحوم فاسدة في خميس مشيط

استعدادًا لرمضان.. إغلاق 34 منشأة ومصادرة 43 كجم لحوم فاسدة في خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=966150
المناطق - عسير:

ضبطت بلدية خميس مشيط بالتعاون مع اللجان المشتركة 264 منشأة تجارية مخالفة حيث جرى إغلاق 34 منشأة تجارية منها وذلك لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا بالإضافة إلى عدم توفر أجهزة قياس الحرارة ومخالفة تجمع المتسوقين والعاملين ومخالفة الاشتراطات الصحية اللازم توفرها.

وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي، أن إدارة العمليات والفرق الرقابية التابعة للبلدية نفذت مايقارب 1351 جولة في المحافظة، منوها إلى أن هذه الجولات مستمرة بشكل يومي بما في ذلك أيام العطل الإسبوعية حرصاً من البلدية على ضمان تطبيق كافة المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الصحية اللازمة واستباقياً للاستعداد لشهر رمضان الكريم.

وأشار الحويطي إلى أن البلدية صادرت خلال جولاتها نحو 43 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي و إزالة عدد من البسطات العشوائية والمخالفة بمواقع متفرقة في المحافظة.

ونوه بأن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية والإجراءات الاحترازية بالمحافظة، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، داعياً الجميع إلى التعاون مع البلدية، بالإبلاغ عن أي اشتباه أو ممارسات غير سليمة من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

يُشار إلى أن الجهود التي قامت بها الفرق الرقابية وإدارة العمليات والطوارئ ببلدية خميس مشيط جاءت بالتعاون مع اللجان الأمنية ولجنة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمحافظة.

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