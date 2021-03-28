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بالفيديو.. رسالة شكر من وزير الصحة لمنسوبي مركز صحي الدريعية

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بالفيديو.. رسالة شكر من وزير الصحة لمنسوبي مركز صحي الدريعية

بالفيديو.. رسالة شكر من وزير الصحة لمنسوبي مركز صحي الدريعية
http://almnatiq.net/?p=966153
المناطق - جازان:

أعرب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أمس السبت، عن شكره لمنسوبي مركز صحي الدريعية بمحافظة صامطة، جنوب منطقة جازان، بمناسبة حصولهم على جائزة التميز لشهر فبراير الماضي.

كما عبر “الربيعة” في مقطع فيديو عن تقديره لجهود أبطال الصحة بالمركز الصحي في خدمة المرضى والمراجعين، التي أسهمت في حصولهم على الجائزة.

وقال: إن هذا ليس بمستغرب على أبطال الصحة الذين تعودوا على تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأكد فخره واعتزازه بما قدموه من نجاح وتميز، متمنيًا لهم دوام التقدم والتوفيق لخدمة الوطن الغالي ومواطنيه الأعزاء.

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