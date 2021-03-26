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أمير منطقة المدينة المنورة يُدشن حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً”

أمير منطقة المدينة المنورة يُدشن حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً”
http://almnatiq.net/?p=966188
المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمكتبه اليوم , أعمال حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً” تحت شعار “فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن”.
واطّلع سموه على أهداف ومحاور الحملة، كما استمع لشرح عنها من مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ الدكتور سلطان المطوع.
وتهدف الحملة إلى توعية أفراد المجتمع في حماية الأمن الفكري، وبيان أهميته، وكذلك تعزيز مفهوم اللُحمة الوطنية والتكاتف وطاعة ولاة الأمر وأثره في تطور البلاد والازدهار، وإقامة شعائر الدين الإسلامي وإبراز جهود ولاة الأمر في هذا المجال، والتحذير ممن يُثيرون الفتن ويسعون لتفريق كلمة المسلمين وشقّ صفهم.
وثمن مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة لسمو الأمير فيصل بن سلمان رعايته لتدشين أعمال الحملة بالمنطقة، مُشيراً إلى أن الحملة ستُقدم رسائلها التوعوية -المتضمنة مشاهد مرئية- من خلال مُختلف وسائل الإعلام، وعبر الشاشات الإلكترونية والتلفزيونية في الطُرقات والميادين والأسواق التجارية.

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