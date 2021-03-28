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الأمير مشعل بن ماجد يتفقد عددا من مشروعات جدة التنموية

الأمير مشعل بن ماجد يتفقد عددا من مشروعات جدة التنموية

منطقة مكة المكرمة

الأمير مشعل بن ماجد يتفقد عددا من مشروعات جدة التنموية

الأمير مشعل بن ماجد يتفقد عددا من مشروعات جدة التنموية
http://almnatiq.net/?p=966191
المناطق - واس

تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم -يرافقه معالي أمين جدة صالح التركي- عددًا من المواقع بمحافظة جدة ، التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية.
واستهلّ سموه الجولة الميدانية بالحديقة الصخرية جنوب المحافظة، مطّلعًا على الأعمال الفنية الجدارية ، بعدها زار سموه ساحة جامع العزيزية بحي البغدادية الشرقية.
وتضمّنت جولة سموه منطقة بحيرة الأربعين ، مستمعًا لشرحٍ موجزٍ عن سير العمل بتطوير المنطقة ومراحل المشروع، مختتمًا جولته بشارع المدن بحي البغدادية الغربية.
وشدّد سمو محافظ جدة خلال الجولة على مواصلة جودة التنفيذ.

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