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الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الباكستاني

الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الباكستاني
http://almnatiq.net/?p=966194
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.

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