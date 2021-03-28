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سلة الأهلي تتوج ببطولة دوري الناشئين

سلة الأهلي تتوج ببطولة دوري الناشئين
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المناطق - واس

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة حمود المالكي فريق الناشئين بالأهلي ببطولة الدوري بعد فوزهم على الهلال 61 ـ 39 في نهائي بطولة السلة ( المرحلة الثانية) التي اختتمت اليوم على صالة نادي النهضة بالدمام.
وحل الهلال وصيفا للبطل، وحل ثالثاً فريق أحد بعد فوزه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 58 ـ 52 على فريق الفتح الذي حل رابعاً , وجاء في المركز الخامس فريق النور بعد فوزه على فريق الوحدة 57 ـ 45 .
وأشاد المالكي بالمستوى الفني للفرق واللاعبين, لافتاً النظر إلى أن هناك عددا كبيرا من المواهب التي ستكون رافداً للمنتخبات السنية , مقدماً تهنئته لفريق الأهلي بحصوله على اللقب, ومتمنياً التوفيق للجميع.

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