احدث الأخبار

“التجارة” تفتتح مبناها الجديد بسكاكا
منطقة الجوف
 الأمم المتحدة تفاوض الصين على دخول شينجيانغ دون قيود
أبرز المواد
 الكويت تتسلم دفعة ثالثة من ممتلكاتها المستولى عليها إبان غزو العراق (صور)
أبرز المواد
 هيئة قناة السويس تكشف حجم الخسارة اليومية للقناة والإجراءات التي قد تتخذها حيال السفن العالقة
أبرز المواد
 الأردن يحتاج 2.4 مليار دولار لتلبية احتياج اللاجئين السوريين
أبرز المواد
 السيسي وماكرون يشددان على رحيل كافة المرتزقة من ليبيا
أبرز المواد
 انطلاق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة
أبرز المواد
 السفير آل جابر يلتقي بمبعوث الأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي إلى اليمن
أبرز المواد
 سلة الأهلي تتوج ببطولة دوري الناشئين
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الباكستاني
أبرز المواد
 الأمير مشعل بن ماجد يتفقد عددا من مشروعات جدة التنموية
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة المدينة المنورة يُدشن حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً”
منطقة المدينة المنورة
“التجارة” تفتتح مبناها الجديد بسكاكا

“التجارة” تفتتح مبناها الجديد بسكاكا

منطقة الجوف
الأمم المتحدة تفاوض الصين على دخول شينجيانغ دون قيود

الأمم المتحدة تفاوض الصين على دخول شينجيانغ دون قيود

أبرز المواد
الكويت تتسلم دفعة ثالثة من ممتلكاتها المستولى عليها إبان غزو العراق (صور)

الكويت تتسلم دفعة ثالثة من ممتلكاتها المستولى عليها إبان غزو العراق (صور)

أبرز المواد
هيئة قناة السويس تكشف حجم الخسارة اليومية للقناة والإجراءات التي قد تتخذها حيال السفن العالقة

هيئة قناة السويس تكشف حجم الخسارة اليومية للقناة والإجراءات التي قد تتخذها حيال السفن العالقة

أبرز المواد

السيسي وماكرون يشددان على رحيل كافة المرتزقة من ليبيا

السيسي وماكرون يشددان على رحيل كافة المرتزقة من ليبيا
http://almnatiq.net/?p=966205
المناطق - وكالات

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي، وأجريا مباحثات بشأن تعزيز العلاقات والتعاون المتين بين القاهرة وباريس، إلى جانب بحث قضايا المنطقة، وعلى رأسها الأزمة في ليبيا.

وبحث ماكرون والسيسي دفع كافة مسارات تسوية الأزمة الليبية؛ عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، فيما تتجه البلاد إلى تنظيم انتخابات، أواخر العام الجاري، بعدما تشكلت حكومة في البلاد.

وشدد السيسي في هذا الإطار على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

من ناحيته، أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس السيسي، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية.

كما توافق الرئيسان بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، وذلك في ضوء الحرص المتبادل على دعم دول المنطقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة بها، إلى جانب ما تمثله ظاهرة الإرهاب من تحدي على الأمن الاقليمي باسره.

كما شهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لقضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس المصري على ايلاء مصر هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وعلى مستوى العلاقات الثنائية، تطرق الاتصال إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، خاصةً الاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى نشاط الشركات الفرنسية العاملة في المشروعات التنموية المتنوعة في مصر.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة تفاوض الصين على دخول شينجيانغ دون قيود

الأمم المتحدة تفاوض الصين على دخول شينجيانغ دون قيود
الكويت تتسلم دفعة ثالثة من ممتلكاتها المستولى عليها إبان غزو العراق (صور)

الكويت تتسلم دفعة ثالثة من ممتلكاتها المستولى عليها إبان غزو العراق (صور)
هيئة قناة السويس تكشف حجم الخسارة اليومية للقناة والإجراءات التي قد تتخذها حيال السفن العالقة

هيئة قناة السويس تكشف حجم الخسارة اليومية للقناة والإجراءات التي قد تتخذها حيال السفن العالقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*