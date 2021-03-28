احدث الأخبار

“التجارة” تفتتح مبناها الجديد بسكاكا
منطقة الجوف
 الأمم المتحدة تفاوض الصين على دخول شينجيانغ دون قيود
أبرز المواد
 الكويت تتسلم دفعة ثالثة من ممتلكاتها المستولى عليها إبان غزو العراق (صور)
أبرز المواد
 هيئة قناة السويس تكشف حجم الخسارة اليومية للقناة والإجراءات التي قد تتخذها حيال السفن العالقة
أبرز المواد
 الأردن يحتاج 2.4 مليار دولار لتلبية احتياج اللاجئين السوريين
أبرز المواد
 السيسي وماكرون يشددان على رحيل كافة المرتزقة من ليبيا
أبرز المواد
 انطلاق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة
أبرز المواد
 السفير آل جابر يلتقي بمبعوث الأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي إلى اليمن
أبرز المواد
 سلة الأهلي تتوج ببطولة دوري الناشئين
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الباكستاني
أبرز المواد
 الأمير مشعل بن ماجد يتفقد عددا من مشروعات جدة التنموية
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة المدينة المنورة يُدشن حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً”
منطقة المدينة المنورة
“التجارة” تفتتح مبناها الجديد بسكاكا

“التجارة” تفتتح مبناها الجديد بسكاكا

منطقة الجوف
الأمم المتحدة تفاوض الصين على دخول شينجيانغ دون قيود

الأمم المتحدة تفاوض الصين على دخول شينجيانغ دون قيود

أبرز المواد
الكويت تتسلم دفعة ثالثة من ممتلكاتها المستولى عليها إبان غزو العراق (صور)

الكويت تتسلم دفعة ثالثة من ممتلكاتها المستولى عليها إبان غزو العراق (صور)

أبرز المواد
هيئة قناة السويس تكشف حجم الخسارة اليومية للقناة والإجراءات التي قد تتخذها حيال السفن العالقة

هيئة قناة السويس تكشف حجم الخسارة اليومية للقناة والإجراءات التي قد تتخذها حيال السفن العالقة

أبرز المواد

الأردن يحتاج 2.4 مليار دولار لتلبية احتياج اللاجئين السوريين

الأردن يحتاج 2.4 مليار دولار لتلبية احتياج اللاجئين السوريين
http://almnatiq.net/?p=966208
المناطق - وكالات

قال وزير التخطيط الأردني، ناصر الشريدة، يوم الأحد، إن بلاده بحاجة إلى 2.4 مليار دولار من المانحين الدوليين، لأجل تلبية احتياجات اللاجئين السوريين الموجودين على أراضي المملكة، خلال العام الحالي.

وأوضح الشريدة، في مقابلة صحفية “جزء من هذا التمويل مخصص لتلبية احتياجات وأولويات مباشرة للاجئين السوريين، سواء في المخيمات أو المجتمعات المستضيفة، وجزء للمجتمعات المستضيفة وجزء لتعويض الخزينة العامة عن الإنفاق الرأسمالي عن الخدمات المختلفة كالتعليم والصحة والخدمات الأخرى”.

وأردف الشريدة أن “الأردن الذي استضاف 1,3 مليون من اللاجئين السوريين وأمن لهم حياة كريمة يعاني من ضغوطات اقتصادية وبحاجة إلى المزيد من الاهتمام لذلك على المجتمع الدولي أن يقوم بالالتزام بتعهداته المسبقة”.

ونقلت “فرانس برس عن الوزير الأردني قوله “منذ الأسبوع الماضي، خاطبنا مختلف الدول والمؤسسات الدولية المانحة وأكدنا لهم أهمية توفير الدعم المطلوب لتمكيننا من توفير الاحتياجات والأولويات الأساسية للاجئين السوريين”.

وخلص الوزير “أطلقنا هذه الخطة في ضوء التحضيرات للمؤتمر الدولي حول اللاجئين السوريين الذي ستبدأ أعماله في بروكسل يوم غد”.

ومع مرور عشر سنوات على اندلاع الأزمة في سوريا، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز، إنه “وفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يعاني ربع اللاجئين في جميع أنحاء الأردن من انعدام الأمن الغذائي و65 بالمئة على حافة انعدام الأمن الغذائي، وهي زيادة كبيرة منذ بدء وباء كوفيد-19”.

وانعدام الأمن الغذائي هو الحالة التي يكون الناس فيها أمام قدرة محدودة أو غير مؤكدة على الحصول على غذاء كاف.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجؤوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة تفاوض الصين على دخول شينجيانغ دون قيود

الأمم المتحدة تفاوض الصين على دخول شينجيانغ دون قيود
الكويت تتسلم دفعة ثالثة من ممتلكاتها المستولى عليها إبان غزو العراق (صور)

الكويت تتسلم دفعة ثالثة من ممتلكاتها المستولى عليها إبان غزو العراق (صور)
هيئة قناة السويس تكشف حجم الخسارة اليومية للقناة والإجراءات التي قد تتخذها حيال السفن العالقة

هيئة قناة السويس تكشف حجم الخسارة اليومية للقناة والإجراءات التي قد تتخذها حيال السفن العالقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*