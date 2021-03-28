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هيئة قناة السويس تكشف حجم الخسارة اليومية للقناة والإجراءات التي قد تتخذها حيال السفن العالقة

هيئة قناة السويس تكشف حجم الخسارة اليومية للقناة والإجراءات التي قد تتخذها حيال السفن العالقة
http://almnatiq.net/?p=966211
المناطق - وكالات

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأحد، إن الهيئة تبحث إعطاء السفن المتضررة من عرقلة حركة الملاحة في القناة بعض التخفيضات.

وأضاف في تصريحات لقناة “العربية”، “بنفكر ندي السفن العالقة فقط بعض التخفيضات الأخرى بعد ما نخلص موضوع السفينة العالقة”.

وأوضح أن القناة تخسر ما بين 13 و14 مليون دولار من الإيرادات اليومية بعد توقف حركة الملاحة بسبب جنوح سفينة الحاويات، مشيرا إلى أن 369 سفينة تنتظر عبور القناة.

وكان ربيع أعلن بوقت سابق اليوم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة الجانحة في القناة.

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