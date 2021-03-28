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“التجارة” تفتتح مبناها الجديد بسكاكا

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“التجارة” تفتتح مبناها الجديد بسكاكا

“التجارة” تفتتح مبناها الجديد بسكاكا
http://almnatiq.net/?p=966220
المناطق - الجوف

افتتحت وزارة التجارة مبناها الجديد لخدمة العملاء والمستهلكين في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف على طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، حيث يقدم خدمات قطاع الأعمال وخدمات الرقابة للمستفيدين بالمنطقة والمراكز المجاورة والتابعة لها.

ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام الوزارة بتقديم خدماتها بمفهوم حديث في مختلف مناطق المملكة، وتذليل كافة الصعوبات أمام العملاء، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلكين، وتطبيق الأنظمة.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تطبق في مراكز خدمة العملاء مفهوم الموظف الشامل ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة تعتمد على التقنيات الحديثة التي تسهل الإجراءات وتختصر الوقت على العملاء، وتساهم في تقديم خدمة نوعية لهم.

كما تقدم الوزارة أيضاً وعلى مدار الساعة 52 خدمة إلكترونية عبر موقعها الإلكتروني mci.gov.sa للشركات والمؤسسات والأفراد بهدف تسهيل بدء ممارسة النشاط التجاري وتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية للمملكة.

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