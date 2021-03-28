احدث الأخبار

أمين منظمة التعاون الإسلامي يشيد بمبادرتي ” السعودية الخضراء” و “الشرق الأوسط الأخضر”
أبرز المواد
 “التجارة” تفتتح مبناها الجديد بسكاكا
منطقة الجوف
 الأمم المتحدة تفاوض الصين على دخول شينجيانغ دون قيود
أبرز المواد
 الكويت تتسلم دفعة ثالثة من ممتلكاتها المستولى عليها إبان غزو العراق (صور)
أبرز المواد
 هيئة قناة السويس تكشف حجم الخسارة اليومية للقناة والإجراءات التي قد تتخذها حيال السفن العالقة
أبرز المواد
 الأردن يحتاج 2.4 مليار دولار لتلبية احتياج اللاجئين السوريين
أبرز المواد
 السيسي وماكرون يشددان على رحيل كافة المرتزقة من ليبيا
أبرز المواد
 انطلاق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة
أبرز المواد
 السفير آل جابر يلتقي بمبعوث الأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي إلى اليمن
أبرز المواد
 سلة الأهلي تتوج ببطولة دوري الناشئين
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الباكستاني
أبرز المواد
 الأمير مشعل بن ماجد يتفقد عددا من مشروعات جدة التنموية
منطقة مكة المكرمة
أمين منظمة التعاون الإسلامي يشيد بمبادرتي ” السعودية الخضراء” و “الشرق الأوسط الأخضر”

أمين منظمة التعاون الإسلامي يشيد بمبادرتي ” السعودية الخضراء” و “الشرق الأوسط الأخضر”

أبرز المواد
“التجارة” تفتتح مبناها الجديد بسكاكا

“التجارة” تفتتح مبناها الجديد بسكاكا

منطقة الجوف
الأمم المتحدة تفاوض الصين على دخول شينجيانغ دون قيود

الأمم المتحدة تفاوض الصين على دخول شينجيانغ دون قيود

أبرز المواد
الكويت تتسلم دفعة ثالثة من ممتلكاتها المستولى عليها إبان غزو العراق (صور)

الكويت تتسلم دفعة ثالثة من ممتلكاتها المستولى عليها إبان غزو العراق (صور)

أبرز المواد

أمين منظمة التعاون الإسلامي يشيد بمبادرتي ” السعودية الخضراء” و “الشرق الأوسط الأخضر”

أمين منظمة التعاون الإسلامي يشيد بمبادرتي ” السعودية الخضراء” و “الشرق الأوسط الأخضر”
http://almnatiq.net/?p=966226
المناطق - واس

أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بما أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، عن “مبادرة السعودية الخضراء ” و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” اللتين تبرهنان الدور الريادي للمملكة والاضطلاع بالمسؤولية تجاه حماية الأرض والطبيعة وتحسين كفاءة العيش في هذه المنطقة من العالم.
وقال معاليه : ” إن المملكة ستقود المبادرة في مجال بيئة خضراء خالية من التلوث، وأن المبادرتين تأتيان؛ لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة، وفي مقدمتها التصحر وتلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري ومحاولة الحفاظ على الحياة البحرية “.
وثمن العثيمين بالشراكات التي أعلن عنها سمو ولي العهد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط ، التي تهدف إلى زراعة 40 مليار شجرة، مشيرا إلى أن ذلك سيجنب المنطقة العديد من مشكلات التصحر، والتحديات البيئية الأخرى، عبر معالجة الأراضي المتدهورة، ما يعود بالنفع الاقتصادي على تلك الدول.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة تفاوض الصين على دخول شينجيانغ دون قيود

الأمم المتحدة تفاوض الصين على دخول شينجيانغ دون قيود
الكويت تتسلم دفعة ثالثة من ممتلكاتها المستولى عليها إبان غزو العراق (صور)

الكويت تتسلم دفعة ثالثة من ممتلكاتها المستولى عليها إبان غزو العراق (صور)
هيئة قناة السويس تكشف حجم الخسارة اليومية للقناة والإجراءات التي قد تتخذها حيال السفن العالقة

هيئة قناة السويس تكشف حجم الخسارة اليومية للقناة والإجراءات التي قد تتخذها حيال السفن العالقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*