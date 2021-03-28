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مهرجان البن الخولاني الثامن يختتم فعاليته و محافظ الداير يكرم اللجان العاملة

مهرجان البن الخولاني الثامن يختتم فعاليته و محافظ الداير يكرم اللجان العاملة

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مهرجان البن الخولاني الثامن يختتم فعاليته و محافظ الداير يكرم اللجان العاملة

مهرجان البن الخولاني الثامن يختتم فعاليته و محافظ الداير يكرم اللجان العاملة
http://almnatiq.net/?p=966231

اختتم مهرجان البن الخولاني الثامن المقام في محافظة الداير شرق منطقة جازان فعاليته بعد أن استمرت 10 أيام بمشاركة 140 مزارعا و شهد إقبالًا واسعًا من الزوار و حركة شرائية كبيرة.

وشهد المهرجان في نسخته الثامنة فعاليات نوعية و مشاركة فاعلة من الجهات الحكومية والخاصة الداعمة لزراعة البن وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية وجهود تطوعية عبر 425 متطوعًا.
وساهم مهرجان البن الخولاني في تشجيع زراعة البن و تحفيز المزارعين على التوسع في الزراعة مما أسهم في زيادة رقعة زراعة البن و رفع مستوى الإنتاج الذي بلغ أكثر من 600 طن.

ويعتبر مهرجان البن الذي يقام بمحافظة الداير تظاهرة تراثية ثقافية وكرنفال وطني يسجل كل عام نجاحات متتالية يساندها جهود المزارعين ودعمًا حكوميًا كبيرًا.

من جانبه كرم محافظ الداير الأستاذ نايف بن لبدة المشرف العام على مهرجان البن الخولاني الثامن مشائخ القبائل و أعضاء اللجان العاملة في حفل افتتاح مهرجان البن الخولاني في نسخته الثامنة و المشاركين في أوبريت الافتتاح من منشدين و شعراء و الفرقة الشعبية لمحافظة الداير
و قدم محافظ الداير للجميع شكره و تقديره نظير الجهود التي بذلوها من أجل إنجاح حفل الافتتاح و إخراجه بالصورة المميزة التي خرج بها.
وثمن محافظ الداير لمشائخ القبائل تعاونهم الدائم لما فيه الصالح العام وخدمة المحافظة، مشيدًا بدورهم و تفاعلهم المستمر.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم لعدد من مشائخ القبائل و القائمين على برنامج الافتتاح لمهرجان البن الخولاني الثامن بحضور إدارة المهرجان في صالة الاستقبال بالمحافظة.

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