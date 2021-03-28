لجنة الطفولة المبكرة بتعليم تبوك تناقش مقترحات التطوير للعام المقبل

التقى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم بأعضاء لجنة الطفولة المبكرة وجرى مناقشة ما تم إنجازه في المرحلة السابقة في التوسع في افتتاح مدارس الطفولة المبكرة التي شملت مدينة تبوك والمحافظات أملج، الوجه، ضباء، حقل وتيماء, كما استعرضت اللجنة العمل في زيادة نسبة إسناد تعليم البنين في الصفوف الأولية للمعلمات في مدارس الطفولة المبكرة لتصل إلى 50٪ خلال العام الدراسي المقبل 1443هـ. في مدارس الطفولة المبكرة في تعليم تبوك.

وأكد مدير التعليم أن التوسع المستمر في رياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة يأتي وفق الخطط والبرامج التطويرية لوزارة التعليم وهو خيار إستراتيجي لا غنى عنه لتطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج التعلّم, بالإضافة لباقي مراحل التعليم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ووجَّه المدير العام جميع مكاتب التعليم والإدارات والأقسام في تعليم تبوك بالتعاون مع لجنة التوسع بمدارس الطفولة المبكرة وتسخير كل الإمكانيات وتذليل المعوقات أمام افتتاح المزيد من مدارس الطفولة المبكرة التي تسعى الإدارة لمضاعفة أعدادها في العام الدراسي المقبل، واستمرار التوسع تنفيذاً لخطة وزارة التعليم للخمس السنوات المقررة بشمول جميع مدارس وزارة التعليم.