احدث الأخبار

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي
منوعات
 “التجارة” تحذر من مواقع تعود لمتجر إلكتروني صيني يستهدف السوق السعودي بمنتجات رديئة وإعلانات مضللة
أبرز المواد
 طبيب البيت الأبيض السابق يثير التكهنات بشأن “صحة بايدن”
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يرعي حفل إعلان نتائج هاكثون البرمجة والأعمال الرابع الذي نظمته جامعة حائل.
منطقة حائل
 ‏هيئة تقويم التعليم تقرر تأجيل اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى للعام الحالي إلى شهر شوال القادم
أبرز المواد
 الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تنفذ عددًا من الزيارات الميدانية لتقديم لقاح فيروس كورونا
أبرز المواد
 لجنة الطفولة المبكرة بتعليم تبوك تناقش مقترحات التطوير للعام المقبل
منطقة تبوك
 الكويت.. مجهولون يخترقون حساب وزارة التربية احتجاجًا على “الامتحانات الورقية”
أبرز المواد
 لجنة الطفولة المبكرة بتعليم تبوك تناقش مقترحات التطوير للعام المقبل
منطقة تبوك
 مهرجان البن الخولاني الثامن يختتم فعاليته و محافظ الداير يكرم اللجان العاملة
منطقة جازان
 أطباء منطقة باريس: قد نضطر لاختيار المرضى الذين يجب علاجهم
أبرز المواد
 أمين منظمة التعاون الإسلامي يشيد بمبادرتي ” السعودية الخضراء” و “الشرق الأوسط الأخضر”
أبرز المواد
ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي

منوعات
“التجارة” تحذر من مواقع تعود لمتجر إلكتروني صيني يستهدف السوق السعودي بمنتجات رديئة وإعلانات مضللة

“التجارة” تحذر من مواقع تعود لمتجر إلكتروني صيني يستهدف السوق السعودي بمنتجات رديئة وإعلانات مضللة

أبرز المواد
طبيب البيت الأبيض السابق يثير التكهنات بشأن “صحة بايدن”

طبيب البيت الأبيض السابق يثير التكهنات بشأن “صحة بايدن”

أبرز المواد
أمير منطقة حائل يرعي حفل إعلان نتائج هاكثون البرمجة والأعمال الرابع الذي نظمته جامعة حائل.

أمير منطقة حائل يرعي حفل إعلان نتائج هاكثون البرمجة والأعمال الرابع الذي نظمته جامعة حائل.

منطقة حائل

لجنة الطفولة المبكرة بتعليم تبوك تناقش مقترحات التطوير للعام المقبل

لجنة الطفولة المبكرة بتعليم تبوك تناقش مقترحات التطوير للعام المقبل
http://almnatiq.net/?p=966245
المناطق- تبوك- علي العميري:

التقى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم بأعضاء لجنة الطفولة المبكرة وجرى مناقشة ما تم إنجازه في المرحلة السابقة في التوسع في افتتاح مدارس الطفولة المبكرة التي شملت مدينة تبوك والمحافظات أملج، الوجه، ضباء، حقل وتيماء, كما استعرضت اللجنة العمل في زيادة نسبة إسناد تعليم البنين في الصفوف الأولية للمعلمات في مدارس الطفولة المبكرة لتصل إلى 50٪ خلال العام الدراسي المقبل 1443هـ. في مدارس الطفولة المبكرة في تعليم تبوك.
وأكد مدير التعليم أن التوسع المستمر في رياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة يأتي وفق الخطط والبرامج التطويرية لوزارة التعليم وهو خيار إستراتيجي لا غنى عنه لتطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج التعلّم, بالإضافة لباقي مراحل التعليم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
ووجَّه المدير العام جميع مكاتب التعليم والإدارات والأقسام في تعليم تبوك بالتعاون مع لجنة التوسع بمدارس الطفولة المبكرة وتسخير كل الإمكانيات وتذليل المعوقات أمام افتتاح المزيد من مدارس الطفولة المبكرة التي تسعى الإدارة لمضاعفة أعدادها في العام الدراسي المقبل، واستمرار التوسع تنفيذاً لخطة وزارة التعليم للخمس السنوات المقررة بشمول جميع مدارس وزارة التعليم.

روابط ذات صلة

لجنة الطفولة المبكرة بتعليم تبوك تناقش مقترحات التطوير للعام المقبل

لجنة الطفولة المبكرة بتعليم تبوك تناقش مقترحات التطوير للعام المقبل
تبوك تختتم فعاليات أسبوع البيئة 1442

تبوك تختتم فعاليات أسبوع البيئة 1442
الشؤون الإسلامية تغلق مسجدًا في تبوك بعد ثبوت إصابة بكورونا.. وإعادة فتح 9 مساجد

الشؤون الإسلامية تغلق مسجدًا في تبوك بعد ثبوت إصابة بكورونا.. وإعادة فتح 9 مساجد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*