أمير منطقة حائل يرعي حفل إعلان نتائج هاكثون البرمجة والأعمال الرابع الذي نظمته جامعة حائل.

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​رعى صاحب السموّ الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، أمير منطقة حائل، اليوم الأحد حفلَ إعلان نتائج هاكثون البرمجة والأعمال الرابع، الذي نظمته جامعة حائل، ممثلةً بواحة الإبداع في الحفل الذي أقيم عن بُعد، وبحضور المشاركين والمستثمرين والجهات الراعية للأعمال.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قُدِّم عرض مرئي عن سلسلة مسابقات هاكثون بجامعة حائل، من إنتاج إدارة الإعلام الجامعي.

بعدها ألقى معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، رئيس جامعة حائل، كلمته التي قال فيها: هذه المسابقة تأتي إيماناً بأهمية تعزيز روح التنافس والإبداع والابتكار بين الشباب والشابات، تبنّت الجامعة إقامة مسابقة هاكثون البرمجة والأعمال التي بدأت قبل أربعة أعوام. واليوم هذه المسابقة وفي نسختها الرابعة، وبمشاركة أكثر من 150 مشاركًا من مختلف مناطق المملكة، هذه المسابقة تساعد رواد الأعمال في تحويل أفكارهم الخلاقة إلى منتجات في الواقع، بعد الحصول على البرامج التدريبية اللازمة، ومن أهدافها بناء الكوادر الوطنية، من خلال قيام الجامعة بدورها الوطني تجاه أبناء الوطن، وتزويدهم بالمعارف والمهارات في هذا المجال، من خلال التعليم والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع حيث شارك في الهاكثون اكثر طلبة من 29 جامعة حكومية وأهلية في مختلف المسارات البرمجية بالمعسكرات التحضيرية، حيث بلغوا هذا العام أكثر من 700 مشارك، إسهاماً في تحقيق رؤية المملكة 2030، ولاشك أن اللقاء بالمستثمرين قد يسهم في صناعة مشروعات جديدة في الإطار الواسع لعالم البرمجيات، ومن هنا حرصت الجامعة على استضافة هذه المسابقة، وجعلها مسابقة وطنية على مستوى الوطن مؤكداً أن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع التعليم له الدور الكبير في تحقيق هذه الأهداف، وفي هذا المقام يسرني أن أرفع الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله- وإلى مقام سيدي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، على دعمهما لمسيرة التعليم والتطوير والتنمية في بلادنا و أوضح أن إنشاء مركز البرمجيات الذي أعلن عنه وليّ العهد، ويرأس مجلس إدارته، يعدّ أحد الأهداف التي تتبناها القيادة، وهذا سوف يحقق توجهات قيادة المملكة، ويحفز الشباب والشابات على تبني هذه المسارات المستقبلية التي سوف تحدث الفرق الكبير في الاقتصاد الوطني، ولا يسعني إلا أن أتقدم لكم يا سموّ الأمير بالشكر والعرفان على رعايتكم لهذا الحفل، وعلى استمرار دعمكم للسنة الرابعة لهاكثون جامعة حائل، وهذا ليس بمستغرب، وأنت من يدعم الشباب والهمم. كما أتقدم بالشكر الجزيل لسموّ نائب أمير المنطقة، وإلى معالي وزير التعليم، على دعم الوزارة لمنظومات العمل غير التقليدي، ودعم برامج الجامعات لتحقيق أهدافها الإستراتيجية.

بعدها تم عرض مرئي عن هاكثون البرمجة والأعمال الرابع.

بعد ذلك تم إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة البرمجية الوطنية الرابعة، وهم:

المركز الأول:

المشروع: ٤٠ مليار

برنامج ذكاء اصطناعي يستهدف المطاعم والفنادق، بحيث يساعدهم على تقليل فائض الأطعمة، ومعرفة أنماط المستهلكين لرفع كفاءة الإنتاج والإنفاق.

صاحب الفكرة: ديما سعد سيف الرافع

المبرمجان: بشرى عبد الخالق عليثة الحربي.

يوسف محمد عبد الحي سركر.

المركز الثاني:

المشروع: جرعة رعب

منصة إلكترونية تجمع المدربين والمحترفين والهواة في مجال مكياج الرعب، بحيث يتم تقديم العديد من الخدمات التدريبية والإنتاج السينمائي والتلفزيوني المتعلقة بمكياج الرعب.

صاحب الفكرة: أريج عبد الرحيم حامد الأحمدي.

المبرمجان: أماني عبد الله مفلح الشهراني.

حسين عيسى آل سويد.

المركز الثالث:

المشروع: O-environ

موقع إلكتروني يتيح استثمار المخلفات الصلبة من بقايا البناء، أو المواد الخام غير المستخدمة، إما بشرائها أو جمعها واستثمارها حسب جودتها، ومدة صلاحيتها.

صاحب الفكرة: قاسم محمد الأحمد

المبرمجان: عبد الله بن حسين بن سعد العواد.

عهد عبد الله مسحل العتيبي.

ونوه سموّ أمير منطقة حائل- خلال كلمة لسموّه- بدعم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسموّ ولي عهده الأمين- حفظهما الله- للجامعات السعودية، وتحفيز طلاب الجامعات لمزيد من الإبداع والتفوق في مختلف المجالات العلمية والإبداعية والاستثمارية، وأشاد سموّه بما يوليه معالي وزير التعليم، ومعالي رئيس الجامعة من متابعة وحرص لكل مايعود على جامعة حائل وطلابها بالفائدة.