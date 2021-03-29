احدث الأخبار

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي
أبرز المواد
 “التجارة” تحذر من مواقع تعود لمتجر إلكتروني صيني يستهدف السوق السعودي بمنتجات رديئة وإعلانات مضللة
أبرز المواد
 طبيب البيت الأبيض السابق يثير التكهنات بشأن “صحة بايدن”
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يرعي حفل إعلان نتائج هاكثون البرمجة والأعمال الرابع الذي نظمته جامعة حائل.
منطقة حائل
 ‏هيئة تقويم التعليم تقرر تأجيل اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى للعام الحالي إلى شهر شوال القادم
أبرز المواد
 الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تنفذ عددًا من الزيارات الميدانية لتقديم لقاح فيروس كورونا
أبرز المواد
 لجنة الطفولة المبكرة بتعليم تبوك تناقش مقترحات التطوير للعام المقبل
منطقة تبوك
 الكويت.. مجهولون يخترقون حساب وزارة التربية احتجاجًا على “الامتحانات الورقية”
أبرز المواد
 لجنة الطفولة المبكرة بتعليم تبوك تناقش مقترحات التطوير للعام المقبل
منطقة تبوك
 مهرجان البن الخولاني الثامن يختتم فعاليته و محافظ الداير يكرم اللجان العاملة
منطقة جازان
 أطباء منطقة باريس: قد نضطر لاختيار المرضى الذين يجب علاجهم
أبرز المواد
 أمين منظمة التعاون الإسلامي يشيد بمبادرتي ” السعودية الخضراء” و “الشرق الأوسط الأخضر”
أبرز المواد
ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي

أبرز المواد
“التجارة” تحذر من مواقع تعود لمتجر إلكتروني صيني يستهدف السوق السعودي بمنتجات رديئة وإعلانات مضللة

“التجارة” تحذر من مواقع تعود لمتجر إلكتروني صيني يستهدف السوق السعودي بمنتجات رديئة وإعلانات مضللة

أبرز المواد
طبيب البيت الأبيض السابق يثير التكهنات بشأن “صحة بايدن”

طبيب البيت الأبيض السابق يثير التكهنات بشأن “صحة بايدن”

أبرز المواد
أمير منطقة حائل يرعي حفل إعلان نتائج هاكثون البرمجة والأعمال الرابع الذي نظمته جامعة حائل.

أمير منطقة حائل يرعي حفل إعلان نتائج هاكثون البرمجة والأعمال الرابع الذي نظمته جامعة حائل.

منطقة حائل

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي
http://almnatiq.net/?p=966261
المناطق- الرياض

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بدولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.
وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” التي أعلن عنها سمو ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وأهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة المملكة العربية السعودية في ذلك.
كما جرى استعراض فوائد المشروع للمنطقة والعالم وأهمها مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة بها، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.
وقد بارك رئيس الوزراء العراقي هذه المبادرة، مؤكداً العمل مع المملكة ودعم بلاده لكل ما يحقق لهذه المبادرة أهدافها.

روابط ذات صلة

“التجارة” تحذر من مواقع تعود لمتجر إلكتروني صيني يستهدف السوق السعودي بمنتجات رديئة وإعلانات مضللة

“التجارة” تحذر من مواقع تعود لمتجر إلكتروني صيني يستهدف السوق السعودي بمنتجات رديئة وإعلانات مضللة
طبيب البيت الأبيض السابق يثير التكهنات بشأن “صحة بايدن”

طبيب البيت الأبيض السابق يثير التكهنات بشأن “صحة بايدن”
‏هيئة تقويم التعليم تقرر تأجيل اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى للعام الحالي إلى شهر شوال القادم

‏هيئة تقويم التعليم تقرر تأجيل اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى للعام الحالي إلى شهر شوال القادم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*