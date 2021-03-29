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نائب وزير الحج والعمرة: الوزارة على استعداد لتمكين مخرجات المشاريع الفائزة في تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

نائب وزير الحج والعمرة: الوزارة على استعداد لتمكين مخرجات المشاريع الفائزة في تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

أبرز المواد

نائب وزير الحج والعمرة: الوزارة على استعداد لتمكين مخرجات المشاريع الفائزة في تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

نائب وزير الحج والعمرة: الوزارة على استعداد لتمكين مخرجات المشاريع الفائزة في تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
http://almnatiq.net/?p=966271
المناطق- الرياض

أكد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط استعداد الوزارة في تمكين جميع الأعمال المشاركة في مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الهادفة لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة، والتي أقيمت بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية تحت شعار “كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.
وقال الدكتور مشاط إن هذه المسابقة تسهم في تعزيز الحلول العلمية المبتكرة، و تطوير مفاهيم الرقمنة، والذكاء الاصطناعي في مجال خدمات الحج والعمرة، وتطويع مخرجات التحدي لتكون رافداً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ورفع معالي نائب وزير الحج والعمرة خالص التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ولصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، على المنجزات التي تحققت والنجاح الذي لاقته المسابقة، مؤكداً أن الدعم الذي يحظى به ملتقى مكة الثقافي من سموهما واهتمامهما بهذا الحدث الثقافي، كان أهم أسباب النجاح واكتسابه أهمية كبيرة على مستوى الحراك الثقافي في المملكة، مثمناً للمشاركين في مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وللقائمين على تنظيمها جميع الجهود التي بذلوها في سبيل تحقيقها لمخرجات تمثلت في المشروعات الفائزة التي ستنال نصيباً كبيراً من الاهتمام الذي رافق الملتقى عموماً والمسابفة بصفة خاصة.

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