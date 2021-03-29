رئيس هيئة قناة السويس: تكثيف أعمال الحفر في محيط مقدمة السفينة الجانحة لتسهيل تعويمها

المناطق- الرياض

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن العمل يجري حالياً على توسيع نطاق التكريك والحفر بمنطقة مقدمة السفينة الجانحة بإزالة جوانب القناة بتلك المنطقة والتكريك للوصول بها إلى عمق 18 متراً، لتسهيل عملية تعويم السفينة، بالاعتماد على التكريك بصورة أساسية، بالإضافة إلى استخدام الحفارات الأرضية التي تسمح بالاقتراب أكثر من السفينة.

وأشار رئيس القناة في بيان له اليوم، إلى أن الحفارات الأرضية ذات الذراع الطويل والمحمولة تعمل على توسيع نطاق الحفر عند الجزء السفلي بهذه المنطقة بما يسمح بالاقتراب من السفينة على مسافة لا تصل إليها الكراكة لاعتبارات متعلقة بمعايير الأمان والسلامة.

ونوه رئيس الهيئة بأن مسح الأعماق وقياسها يتم بصورة دورية من خلال أنظمة متخصصة للمساحة البحرية لقياس الأعماق باستخدام الموجات فوق الصوتية سواءً أحادي الأشعة أو متعدد الأشعة، من خلال فريق المساحة والبرامج التابع لإدارة الكراكات.