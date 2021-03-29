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تصفيات مونديال 2022.. إيطاليا وألمانيا تتصدران مجموعتيهما

تصفيات مونديال 2022.. إيطاليا وألمانيا تتصدران مجموعتيهما
http://almnatiq.net/?p=966276
المناطق- الرياض

عاد المنتخب الإيطالي بفوز مستحق أمام مضيفه المنتخب البلغاري بنتيجة 2 – 0، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وسجل الهدف الأول اللاعب تورينو عند الدقيقة 43، من ركلة جزاء، ليضيف زميله مانويل لوكاتيلي الهدف الثاني في الدقيقة 82.
وبهذه النتيجة يصبح رصيد إيطاليا 6 نقاط بالمركز الأول، وبفارق الاهداف عن منتخب سويسرا، الفائز على منتخب ليتوانيا بهدف دون رد، سجله اللاعب شيردان شاكيري عند الدقيقة الثانية من زمن المباراة.
وفي منافسات المجموعة العاشرة من ذات التصفيات، تغلب المنتخب الألماني على مضيفه الروماني اليوم بنتيجة 1 – 0، عن طريق لاعبه سيرج نابري في الدقيقة 16.
وبهذه النتيجة رفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب الأرميني، فيما تجمد رصيد المنتخب الروماني عند 3 نقاط وتراجع للمركز الرابع بفارق الأهداف عن مقدونيا الشمالية.
وفي ذات المجموعة، فاز منتخب مقدونيا الشمالية على ليشتنشتاين بـ 5-0، سجلها إينيس بردهي في الدقيقة 7، ألكسندر ترايوفسكي في الدقيقتين 51، 54، إليف إلماس وليانيستورفسكي في الدقيقتين 62، 82.

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