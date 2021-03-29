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الرئيس الموريتاني يشيد بمبادرة “السعودية الخضراء” ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”

الرئيس الموريتاني يشيد بمبادرة “السعودية الخضراء” ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”

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الرئيس الموريتاني يشيد بمبادرة “السعودية الخضراء” ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”

الرئيس الموريتاني يشيد بمبادرة “السعودية الخضراء” ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”
http://almnatiq.net/?p=966283

رحب فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الدوري لمجلس رؤساء دول وحكومات السور الأخضر الكبير بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع “السعودية الخضراء”و”الشرق الأوسط الأخضر”.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الموريتانية أن فخامته أعرب عن رغبة مجلس رؤساء دول وحكومات الوكالة في ربط أوثق أواصر التعاون بين مبادرة “السعودية الخضراء” و “الشرق الأوسط الأخضر” وبين وكالة السور الأخضر الكبير الممتد قرابة ثمانية آلاف كيلومتر، عبر إحدى عشرة دولة، من السنغال إلى جيبوتي.
وأوضحت الوكالة أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس رؤساء دول وحكومات وكالة السور الاخضر الكبير، نوهت بهذه المبادرة غير المسبوقة، لا من منطلق نتائجها الإيجابية على المنطقة العربية فحسب، بل لأنها كذلك تجعل العالم المصنع في مواجهة حصته من المسؤولية التاريخية عن التغيرات المناخية التي تهدد مستقبل الإنسان.

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