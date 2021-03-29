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محكمة في الرياض تقرر إعادة الطفل المُعنف “عبدالله” إلى حضانة والدته المصرية

محكمة في الرياض تقرر إعادة الطفل المُعنف “عبدالله” إلى حضانة والدته المصرية
http://almnatiq.net/?p=966300
المناطق - الرياض

قررت إحدى دوائر الأحوال الشخصية في منطقة الرياض، عودة الطفل “عبدالله” الذي تعرض للتعنيف من قبل والده إلى حضانة والدته المصرية الجنسية.    

وتضمن الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية السابعة عشرة، بأن يكون بلد الحضانة هو مدينة القاهرة، على أن يكون لوالدة الطفل الحق بإنهاء إجراءاته لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية.  

وجاء في الحكم تمكين والدة الطفل من السفر به، وكذلك استلام المبالغ التي تُصرف له من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.    

وأخطرت المحكمة وفقاً لـ”عكاظ”، والد الطفل بحقه في تقديم اعتراض على الحكم خلال 30 يوماً من صدوره، إلى جانب أحقيته في طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف.    

وأبدت والدة الطفل وتدعى سماح متولي، سعادتها بالحكم الصادر لها، مشيرةً إلى أن القضاء السعودي أنصفها، وأنها تترقب فقط المصادقة على الحكم.    

وكان الطفل عبدالله قد تعرض للتعنيف من قبل والده، قبل أن تتفاعل وزارة الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة مع مقطع الفیديو المتداول للواقعة وتتدخل لحمايته. 

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