أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع ، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساء .
“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية .
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