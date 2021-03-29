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“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

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“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=966304
المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع ، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساء .

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