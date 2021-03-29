مختصان يتوقعان هطول أمطار خفيفة غدًا على عدة مناطق في المملكة

المناطق - الرياض:

أعرب مختصان في المناخ، عن توقعاتهما بأن تشهد بعض مناطق المملكة غداً (الثلاثاء)، سحباً مُتفرقة وهطول أمطار خفيفة.

وبّين أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن التوقعات الحالية تُشير إلى تشكل السحب المُتفرقة وهطول أمطار على أجزاء محدودة من مناطق مكة والباحة وعسير.

وأشار إلى أن درجة الحرارة ستبدأ بالارتفاع التدريجي غداً، موضحاً أن الموجة الباردة السريعة التي تشهدها المملكة حالياً لن تكون الأخيرة.

وأوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن حالة جوية ممطرة يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة ستشهدها غداً، منطقة حائل وأجزاء من غرب منطقة القصيم ومرتفعات مكة المكرمة.

ولفت إلى أن الحالة ستضـرب أيضاً مناطق الباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية وشرق الشمالية، مبيناً أنه سيسبقها ارتفاع في درجات الحرارة ثم يعقبها انخفاض في الحرارة ورياح مصحوبة بغبار.

ونوه إلى أن أجواء الشرقية وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة والساحل الشمالي والأوسط من البحر الأحمر ستتأثر اليوم (الإثنين)، برياح متوسطة إلى شبه قوية.