حادث حريق في مصفاة إندونيسية يُسفر عن إصابة 20 شخصًا

المناطق - واس:

تسبب انفجار في اندلاع حريق هائل بمصفاة بالونجان لتكرير النفط في مقاطعة ويست جاوة بإندونيسيا اليوم ، مما أسفر عن إصابة 20 شخصًا.



وأدى الحريق إلى إجلاء ما يقرب من ألف شخص يقطنون بالقرب من المصفاة في إندرامايو. وذكر رئيس وكالة الحماية المدنية المحلية أن 20 شخصًا أصيبوا بجروح بينهم خمسة إصابتهم خطيرة، فيما قال مسؤول محلي في إدارة الإطفاء إن الحريق ربما نتج عن صاعقة برق.