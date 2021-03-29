فيديو.. إعادة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس بنجاح

المناطق - وكالات:

أبرز مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، السفينة “إيفر جيفن” وقد استقامت في مسارها الطبيعي في قناة السويس المصرية، بعدما جنحت الثلاثاء الماضي وتسببت في توقف الملاحة بالمجرى المائي الذي تمر عبره أكثر من 10% من التجارة العالمية.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مصادر محلية أن السفينة عادت إلى مسارها الطبيعي، فيما أكد مصدر بقناة السويس أنه تم تشغيل محركات السفينة وأن الاستعدادات جارية لإبحارها إلى منطقة البحيرات.

وكانت شركة إنشكيب لخدمات الشحن، قد أكدت أن سفينة الحاويات الجانحة قد أُعيد تعويمها عند الساعة 4:30 فجرًا بتوقيت مصر، وأنه يجري تأمينها.

وغيرت خدمة “فيسل فايندر” لتعقب السفن وضع السفينة بموقعها الإلكتروني إلى “جارية”.

وصرح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أنه تم البدء في مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.