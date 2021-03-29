فيديو.. إعادة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس جزئيًا بنجاح

المناطق - وكالات:

أوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه جرى تعديل مسار السفينة “إيفر جيفن” بنسبة 80%، وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشاطئ بمسافة 102 متر بدلًا من 4 أمتار؛ موضحًا أنه سيتم استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبًا.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح، بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقَطْر.

وأشاد “ربيع” برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم؛ مثمنًا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100%.

وأظهرت صورٌ، الاثنين، سفينةَ الحاويات الجانحة وقد استقامت في الممر المائي لقناة السويس؛ فيما قال مصدران محليان في قطاع الشحن إنها عادت إلى “مسارها الطبيعي”.

وأكد مصدر مطلع بقطاع الشحن لـ”رويترز”، أن السفينة قد أعيد تعويمها بشكل شبه كامل، وأنها ستخضع لفحص مبدئي قبل تحركها.

ووفقًا لـ “سكاي نيوز عربية”، يتم حاليًا قَطْر السفينة الجانحة للتأكد من صلاحيتها.

وتحركت السفينة التي تبلغ حمولتها أكثر من 200 ألف طن، لتبتعد عن الضفة الغربية للقناة.

وجنحت سفينة الحاويات “إم في إيفر جيفن” -التي يزيد طولها على طول أربعة ملاعب لكرة القدم- بالعرض في مجرى قناة السويس صباح الثلاثاء الماضي فأغلقته بالكامل؛ مما عطل الملاحة في الاتجاهين في المجرى المائي بالغ الأهمية.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترًا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأدى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل.

وقال رئيس هيئة قناة السويس في تصريح لقناة العربية الأحد: إن 369 سفينة تنتظر الآن عبور القناة في الاتجاهين.

وتسبب تعطل السفن في تأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى.