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فرع التجارة بنجران ينفذ 233 جولة رقابية على المراكز التجارية ومنافذ التسوق

فرع التجارة بنجران ينفذ 233 جولة رقابية على المراكز التجارية ومنافذ التسوق

أبرز المواد

فرع التجارة بنجران ينفذ 233 جولة رقابية على المراكز التجارية ومنافذ التسوق

فرع التجارة بنجران ينفذ 233 جولة رقابية على المراكز التجارية ومنافذ التسوق
http://almnatiq.net/?p=966327
المناطق - واس:

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران أمس، 233 جولة ميدانية رقابية على المراكز التجارية ومنافذ التسوق والتموين، شملت مدينة نجران ومحافظات المنطقة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومراعاة الطاقة الاستيعابية للمتسوقين، وذلك تزامناً مع استعدادهم لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك والأعياد خلال الفترة القادمة.

وتواصل الفرق الميدانية بفرع الوزارة أعمالها على مدار الساعة، للتأكد من تطبيق المحال والمراكز الخدمية والمنشآت التجارية ومنافذ البيع “البروتوكولات” الوقائية ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وتفعيل تطبيق “توكلنا” على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء.

ودعت تجارة نجران الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوي المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” .

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