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الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

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الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
http://almnatiq.net/?p=966330
المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، و شرورة، و يدمة، وبدرالجنوب، وثار.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثامنة مساءً.

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