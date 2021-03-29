الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، و شرورة، و يدمة، وبدرالجنوب، وثار.



وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثامنة مساءً.