أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، و شرورة، و يدمة، وبدرالجنوب، وثار.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثامنة مساءً.
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، و شرورة، و يدمة، وبدرالجنوب، وثار.
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