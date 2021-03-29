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مكة المكرمة.. سُحب رعدية ورياح نشطة على بعض المحافظات حتى الخامسة مساءً

مكة المكرمة.. سُحب رعدية ورياح نشطة على بعض المحافظات حتى الخامسة مساءً
http://almnatiq.net/?p=966340
المناطق - واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم الطائف، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة 5 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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