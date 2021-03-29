هيئة قناة السويس تعلن تعديل مسار السفينة بنسبة 80%.. والشركة المالكة: لم يتم تعويمها بعد

المناطق - وكالات:

أوضح رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، صباح اليوم (الإثنين) أنه جرى تعديل مسار سفينة الحاويات “إيفر غيفن” بنسبة 80%، وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار، بعد نجاح قاطرات عملاقة بتعويمها جزئيا.

وبين أنه من المقرر استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه في القناة إلى أقصى ارتفاع له، اعتبارا من الساعة 11:30 بتوقيت القاهرة، ليصل إلى مترين، بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح في منتصف المجرى الملاحي.

وافاد بأنه “سيتم استئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد تعويم السفينة بشكل كامل، وتوجيهها إلى منطقة الانتظار لفحصها فنيًا”.

في السياق نفسه قالت شركة “شوي كيسن”، المالكة للسفينة الجانحة في قناة السويس “إيفر غيفن”، إن السفينة “استدارت” لكن لم يتم تعويمها بعد.

وأوضح متحدث باسم الشركة بحسب وكالة “فرانس برس”، أن السفينة عالقة بزاوية 30 درجة نحو القناة، لكن بات بوسعها التحرك بهامش أكبر، مشيرا إلى أن 11 سفينة جر تسعى منذ الصباح لقطر السفينة.

يُشار إلى أن السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، جنحت في قناة السويس الثلاثاء الماضي، وهي في طريقها من الصين إلى روتردام الهولندية.