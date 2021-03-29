رجل أعمال يحاول استعادة عقار سكني وهبه لشاب بعدما تضاعف سعره

قام رجل أعمال بمقاضاة أحد الشبان لاسترجاع عقار سكني وهبه له في وقت سابق، وتقدر قيمته الحالية بمليون ريال، وهو ما دفع الشاب للسير في إجراءات رفع قضية ضد رجل الأعمال.
وأكد الشاب في الدعوى التي يعتزم رفعها، أن رجل الأعمال يطالبه بإرجاع ما تم إعطاؤه من عقار سكني ”هبة” عن طريق كتابة العدل والتنازل.
وبين أن سبب محاولة رجل الأعمال استرجاع هبته يرجع لارتفاع سعر العقار في الوقت الحالي إلى مليون ريال، مقابل 500 ألف في وقت سابق، فيما أكدت مصادر قانونية أنه لا يحق له استرجاع الهبة بعد تملكها من الموهوب له.
وفقًا لـ “الوطن”
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