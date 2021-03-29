رجل أعمال يحاول استعادة عقار سكني وهبه لشاب بعدما تضاعف سعره

المناطق - الرياض:

قام رجل أعمال بمقاضاة أحد الشبان لاسترجاع عقار سكني وهبه ‏له في وقت سابق، وتقدر قيمته الحالية بمليون ريال، وهو ما دفع ‏الشاب للسير في إجراءات رفع قضية ضد رجل الأعمال.‏

وأكد الشاب في الدعوى التي يعتزم رفعها، أن ‏رجل الأعمال يطالبه بإرجاع ما تم إعطاؤه من عقار سكني ‏‏”هبة” عن طريق كتابة العدل والتنازل.‏

وبين أن سبب محاولة رجل الأعمال استرجاع هبته يرجع ‏لارتفاع سعر العقار في الوقت الحالي إلى مليون ريال، مقابل ‏‏500 ألف في وقت سابق، فيما أكدت مصادر قانونية أنه لا يحق له استرجاع الهبة بعد تملكها من الموهوب له.‏

وفقًا لـ “الوطن”