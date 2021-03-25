احدث الأخبار

أمير الباحة يطلق حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً”
منطقة الباحة
 المراوغة تحت مسمى الأخلاق والإنسانية
أبرز المواد
 28 % نمواً في “التمويل السكني الجديد” للأفراد
أبرز المواد
 “حساب المواطن”: صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر أبريل
أبرز المواد
 رجل أعمال يحاول استعادة عقار سكني وهبه لشاب بعدما تضاعف سعره
أبرز المواد
 عوالق ترابية على تبوك لمدة 9 ساعات
أبرز المواد
 “أداة قياس انحراف الإطباق” براءة اختراع لـ “جامعة الملك سعود”
أبرز المواد
 هيئة قناة السويس تعلن تعديل مسار السفينة بنسبة 80%.. والشركة المالكة: لم يتم تعويمها بعد
أبرز المواد
 مكة المكرمة.. سُحب رعدية ورياح نشطة على بعض المحافظات حتى الخامسة مساءً
أبرز المواد
 انخفاض أسعار النفط 2% تزامنًا مع أنباء تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
أبرز المواد
 الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
أبرز المواد
 فرع التجارة بنجران ينفذ 233 جولة رقابية على المراكز التجارية ومنافذ التسوق
أبرز المواد
أمير الباحة يطلق حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً”

أمير الباحة يطلق حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً”

منطقة الباحة
المراوغة تحت مسمى الأخلاق والإنسانية

المراوغة تحت مسمى الأخلاق والإنسانية

أبرز المواد
28 % نمواً في “التمويل السكني الجديد” للأفراد

28 % نمواً في “التمويل السكني الجديد” للأفراد

أبرز المواد
“حساب المواطن”: صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر أبريل

“حساب المواطن”: صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر أبريل

أبرز المواد

أمير الباحة يطلق حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً”

أمير الباحة يطلق حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً”
http://almnatiq.net/?p=966369
المناطق- الباحة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الباحة -عبر الاتصال المرئي-اليوم ، حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً” ، التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت شعار “فكرٌ آمن لوطن آمن” .
وقال سمو أمير المنطقة في كلمته خلال إطلاق الحملة : “تقع على عاتقنا مسؤولية عظيمة ، فكلنا نحمل هماً واحداً وهو أمن هذا الوطن ، وتعزيز مفهوم الولاء والانتماء واللحمة الوطنية والتصدي للأفكار والتيارات المنحرفة وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على مقدّرات ومكتسبات الوطن وإبراز جهود دولتنا – أعزها الله -، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-” .
من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة منصور بن علي شراحيلي ، أن الحملة تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة لدى فئات المجتمع، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون لتفريق الكلمة وشق الصف ، كما تهدف إلى التوعية بحماية الأمن الفكري لدى الشباب خصوصاً ، وإبراز جهود المملكة في هذا المجال والتعريف بدور الرئاسة العامة في ذلك .
وبين أن هذه الحملة تنطلق من خلال رسائل تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية تشتمل على تصاميم وفواصل فلمية قصيرة، ومواد إعلامية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية .

روابط ذات صلة

أمير الباحة يؤسس لمشروع مبنى لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة بلجرشي

أمير الباحة يؤسس لمشروع مبنى لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة بلجرشي
تعليم الباحة يطلق حملة لتحصين منسوبيه ومنسوباته ضد فيروس كورونا

تعليم الباحة يطلق حملة لتحصين منسوبيه ومنسوباته ضد فيروس كورونا
أمير الباحة يجتمع مع مشايخ القبائل بحضور المدير العام للجان النظر بطلبات التملك “إحكام”

أمير الباحة يجتمع مع مشايخ القبائل بحضور المدير العام للجان النظر بطلبات التملك “إحكام”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*