أمير الباحة يطلق حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً”

المناطق- الباحة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الباحة -عبر الاتصال المرئي-اليوم ، حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً” ، التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت شعار “فكرٌ آمن لوطن آمن” .

وقال سمو أمير المنطقة في كلمته خلال إطلاق الحملة : “تقع على عاتقنا مسؤولية عظيمة ، فكلنا نحمل هماً واحداً وهو أمن هذا الوطن ، وتعزيز مفهوم الولاء والانتماء واللحمة الوطنية والتصدي للأفكار والتيارات المنحرفة وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على مقدّرات ومكتسبات الوطن وإبراز جهود دولتنا – أعزها الله -، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-” .

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة منصور بن علي شراحيلي ، أن الحملة تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة لدى فئات المجتمع، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون لتفريق الكلمة وشق الصف ، كما تهدف إلى التوعية بحماية الأمن الفكري لدى الشباب خصوصاً ، وإبراز جهود المملكة في هذا المجال والتعريف بدور الرئاسة العامة في ذلك .

وبين أن هذه الحملة تنطلق من خلال رسائل تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية تشتمل على تصاميم وفواصل فلمية قصيرة، ومواد إعلامية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية .