“علوم وآداب” و”مجتمع” جامعة الملك خالد برجال ألمع تطلقان مبادرات في التعلم الإلكتروني

أطلقت كليتا “العلوم والآداب” و”المجتمع” برجال ألمع (فرع جامعة الملك خالد بتهامة) مبادرتين في مجال التعليم الإلكتروني، تستهدف الأولى أعضاء هيئة التدريس تحت عنوان “الأستاذ المميز في التعليم الإلكتروني”، والأخرى لطلاب وطالبات الجامعة تحت عنوان “لايف هاك في التعليم الإلكتروني”.

وذكرت عميدة الكلية الدكتورة سهام آل حيدر أن هناك معايير معتمدة للتقييم بنهاية كل فصل دراسي وإعلان الفائز بالجائزة، والتي تهدف إلى إيجاد حلول لبعض صعوبات التعلم الإلكتروني، وابتكار تقنيات وأدوات حديثة تُسهل عملية التعلم وتجعله جاذبًا، مع تصميم محتوى إلكتروني يتفق مع معايير الجودة.

وبينت آل حيدر أن المبادرتين تأتيان حـرصًا من الكلية على التميز في مجال التعلم الإلكتروني، وتجويد العمل، ومواكبة الجديد في مجال التعليم وتقنياته، وتقديم الحلول المبتكرة والممكنة لحل الصعوبات التي تواجه الأعضاء والطالبات على حد سواء في التعلم الإلكتروني وتسهيل توصيل المعلومة واستيعابها.

يُشار إلى أنه جرى تنفيذ عدد من الدورات منذ بداية الفصل الدراسي، ويستمر تقديم مجموعة أخرى، وتتنوع موضوعات المبادرتين لتشمل التعليم الاحترافي باستخدام canva، مفهوم المواقع الإلكترونية، google tools, google extensions، الحوسبة السحابية والتسوق الإلكتروني وغيرها، ويمكن الاطلاع والتسجيل في الدورات من (هنا)



