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محافظ أملج يستقبل رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك ومدير بنك التنمية بتبوك

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محافظ أملج يستقبل رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك ومدير بنك التنمية بتبوك

محافظ أملج يستقبل رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك ومدير بنك التنمية بتبوك
http://almnatiq.net/?p=966411
أملج- فايز السميري:

استقبل محافظ أملج نايف المريخي في مكتبه اليوم، المهندس ممدوح بن شلال العنزي رئيس مجلس الجمعيات بمنطقة تبوك والأستاذ حامد العنزي مدير بنك التنمية بمنطقة تبوك .

ورحب “المريخي ” برئيس مجلس الجمعيات بالمنطقة ومدير بنك التنمية ، مقدمًا لهم شكره وتقديره لزيارتهم، مرحبًا بما يقدمونه لخدمة المجتمع في المحافظة وما يتبعها،وفق تطلعات القيادة الرشيدة، ووفق رؤية واضحة وهادفة هدفها خدمة المواطن.
فيما قدم رئيس مجلس الجمعيات ، ومدير بنك التنمية شرحًا موجزًا عن أهم الأهداف والمناشط والمشاركات المجتمعية لهاتين الجهتين، وما تقدمانه للأفراد في المجتمع وفي حدود مجال تغطيتهما.

وفي نهاية اللقاء قدم المهندس شلال العنزي درعاً تذكاريا ً للمحافظ.

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