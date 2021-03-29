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الأمير عبدالله بن بندر يطّلع على سيرالعمل في مشاريع وزارة الحرس الوطني

الأمير عبدالله بن بندر يطّلع على سيرالعمل في مشاريع وزارة الحرس الوطني

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الأمير عبدالله بن بندر يطّلع على سيرالعمل في مشاريع وزارة الحرس الوطني

الأمير عبدالله بن بندر يطّلع على سيرالعمل في مشاريع وزارة الحرس الوطني
http://almnatiq.net/?p=966417
المناطق- الرياض

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، على سير العمل في المشاريع الإنشائية ومشاريع الصيانة والتشغيل التابعة للوزارة، وأبرز المعوقات التي تواجه وكالة الشؤون الفنية وإدارة المشاريع.
واستعرض سمو وزير الحرس الوطني عدداً من المشاريع المستقبلية، واطّلع على التقرير السنوي للمدن السكنية وأبرز المبادرات التي تم تنفيذها من قبل وكالة الشؤون الفنية بالوزارة.
وشدد سموه على أهمية مواصلة تقديم أفضل الخدمات لمنسوبي وزارة الحرس الوطني.

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