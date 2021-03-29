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البرلمان العربي يشيد بمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”

البرلمان العربي يشيد بمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”
http://almnatiq.net/?p=966419
المناطق- الرياض

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي،بمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” اللتين أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، والتي تهدف إلى حماية الأرض والطبيعة وتحسين جودة الحياة بالمملكة والمنطقة.
وثمن في بيان له اليوم ،جهود المملكة العربية السعودية وحرصها على حماية البيئة والتفاعل مع القضايا الدولية، مؤكداً أهمية المبادرتين ومساهمتهما في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال أضخم برنامج تشجير في العالم، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالوضع البيئي في المنطقة والعالم، التي بدورها تسهم في رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة والمحميات الطبيعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وأعرب رئيس البرلمان العربي ،عن تقديره للمبادرتين اللتين تعكسان وعي المملكة واستكمالاً لما وضعته من أولوية ضمن استراتيجية 2030 التي تستهدف خفض معدلات الكربون العالمية وتعزيز كفاءة إنتاج النفط، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، والحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية.

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