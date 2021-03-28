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أمانة القصيم تطلق برنامج رقابي مكثف استعداداً لموسم شهر رمضان المبارك

أمانة القصيم تطلق برنامج رقابي مكثف استعداداً لموسم شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=966420
المناطق / بريدة

لضمان تقديم غذاء صحي آمن خلال شهر رمضان المبارك ، وحرصا على تحقيق مستوى متقدم لمكافحة فايروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، أطلقت أمانة منطقة القصيم بتوجيه ومتابعة من سعادة أمين منطقة القصيم المهندس محمد مبارك المجلي برنامج رقابي مكثف لأعمال الرقابة الصحية خلال شهر رمضان المبارك ، والتي تستهدف تكثيف الرقابة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكلات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، على أماكن التجمعات في المولات والمطاعم والمقاهي والهايبر ماركت ومحلات بيع الحلويات وعربات الفود ترك .

حيث يتضمن البرنامج جولات ميدانية يومية على مدار 24 ساعة بفرق رقابية متخصصة يفوق عدد المراقبين الميدانيين فيها 400 مراقب ومراقبة في مدينة بريدة ، إضافة إلى تفعيل دور المتطوعين والمتطوعات ،واستقبال البلاغات الواردة من خلال المنصة 940

وتتضمن الأعمال الرقابية متابعة الإجراءات الاحترازية ومتابعة العاملين والمرتادين للمنشآت التجارية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة والتأكد من وجود مواد التعقيم للأشخاص وعربات التسوق ووجود علامات التباعد الأرضية والالتزام بترك المسافة الآمنة ونحو ذلك ، كما تشمل الخطة متابعة الاشتراطات الصحية بأماكن التخزين والحفظ والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وسلامتها و متابعة فترات التحضير والتجهيز.

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