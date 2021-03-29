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انطلاق مشروع “مدرستي تُبرمج” بتعليم عسير

انطلاق مشروع “مدرستي تُبرمج” بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=966427
المناطق- عسير

شرعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير في تنفيذ مشروع ” مدرستي تبرمج” داعية المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات للمشاركة في المسابقة وحضور اللقاءات الافتراضية المباشرة أو المسجلة المعلن عنها من خلال الرابط التالي:

‏https://backtoschool.sa/education/competition

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أن الإدارة أتمت تدريب المعلمين والمعلمات في كافة القطاعات لتأهيلهم كمدربين مركزيين في مدارسهم على أن يحصلون في نهاية المسابقة بحسب البرامج التدريبية على شهادات إتمام حضور البرنامج بمسمى “مدرب مركزي معتمد في ساعة برمجة” من المركز الوطني المهني والتعليمي ، وشهادة تقدير تنفيذ برنامج في إدارة التعليم بمسمى “مدرب معتمد في ساعة برمجة ” من إدارة التدريب عند تقديمه للبرنامج ، كذلك سيحصل المتدرب على شهادة تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان:”تفعيل ساعة برمجة” في المدرسة من إدارة التدريب.

وعن آلية مشاركة الطلاب والطالبات في البرنامج المفعل لساعة برمجة أشار الجوني إلى أنه بإمكان الطلاب والطالبات الاطلاع على الأدلة المتوفرة في منصة العودة إلى المدارس وتسجيل الدخول على حسابهم في ” ماين كرافت” – الإصدار التعليمي أو المتصفح حسب طريقة التفعيل في المنصة بحيث يقوم الطالب والطالبة بالتفعيل لساعة برمجة مع المعلم أو المعلمة أو بشكل فردي باتباع الخطوات الواردة في الدليل الإرشادي للطالب والطالبة والحصول على شهادة “ماين كرافت” وإرسال شهادة التفعيل لساعة برمجة إلى المعلم أو المعلمة .

يذكر أن وزارة التعليم أطلقت مؤخرًا بالتعاون مع شركة مايكروسوفت

مسابقة مدرستي تُبرمج؛ لتعزيز ثقافة البرمجة الحاسوبية وتحسين أداء الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم وتأهليهم للمسابقات العالمية.

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