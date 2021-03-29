نيوم شريكاً عالمياً لبطولات ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للفترة 2021-2024

المناطق- الرياض

أعلنت شركة نيوم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اتفاقية شراكة عالمية تكون فيها نيوم الشريك العالمي للاتحاد الآسيوي لمدة أربعة أعوام في الفترة 2021-2024.وتشمل اتفاقيةالشراكة بطولات ومنافساتالمنتخبات الوطنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بما في ذلك التصفيات الآسيوية لكأس العالم التي تتضمّن أفضل 12 فريق كرة قدم في القارة الآسيوية،ومنافسات الفرق الوطنية الرئيسية في آسيا من بينها بطولة كأس آسيا لكرة القدمالتي من المقرر إقامتها بالصين في يونيو 2023م. كما تشمل الرعاية بطولة كأس آسيا للسيدات عام 2022م وجميع بطولات الأندية الآسيوية حتى نهاية موسم 2024م.

وقال المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم: “إن نيوم تسعدبشراكتها مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم،إذ إن كرة القدم هي الرياضة المفضلة في المملكة العربية السعودية، وتحتلّ مكانة خاصة في قلوب جميع السعوديين.كما تمثل هذه الشراكة فرصة فريدة لإلهام وتمكين سكان نيوم من العيش بنمط حياة معتدل وصحي،بل وتلتقي كذلك مع أهدافنالتمكينالمجتمع ليكونأكثر نشاطاً وحيوية”.

وأضاف المهندس نظمي: “نثمنفي شريكناالاتحاد الآسيوي لكرة القدم تبنّيه لفكر متطوّر ومبتكر، والتزامه بجعل كرة القدم الرياضة الأولى في آسيا. وبناء على ذلك، فإن هذه الشراكة تسهم وتتعاون مع نيوم في مساعيها لتكون مركزاً رياضياً عالمياً متميزاً، جنباً إلى جنب معمساعيها لتوفير بيئةمناسبة للعقول والمواهب المتميزة، الأمر الذي يدعم نمو وازدهار الاقتصاد في المملكة العربية السعودية”.

من جهته صرّح السيد داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قائلاً: “يسرّنا الترحيب بنيوم ضمن أسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ونحن نتشارك مع نيوم رؤية بعيدة المدى تؤكدعلى الاهتمامالكبير الذي يوليه الاتحاد لكرة القدم فيآسيا،مما يعكس الأثر الإيجابي للرياضة على المجتمعات التي تهتم بها. وإننا نتطلّع إلى مشاركة هذه اللحظات التاريخية مع نيوم، فهذه اللعبة مقبلة على عصر جديدفي آسيا”.

كما علّق السيد باتريك مورفي،عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في شركة تسويق كرة القدم الآسيوية، بقوله: “تتشارك نيوم وشركة تسويق كرة القدم الآسيوية طموحات هائلة وخبرة واسعة والتزاماً قوياًتجاه التنمية المستدامة للرياضة الأولى في آسيا، لا سيما في منطقة تُعد من أهم وأكبر أسواقنا الاستراتيجية، وهي المملكة العربية السعودية. ونتطلّع إلى التعاون مع نيوم والاستفادة من معرفتها وخبراتها ومواهبها باقترابنا من إصدار النسخة الخاصةبنامن آسيا واحدة.. هدف واحد”.

جدير بالذكرأن نيوممشروع عالمي عملاق– وهو أحد مشاريع رؤية المملكة 2030- يسعىلخلق نموذج جديد للعيش المستدام وليكون انطلاقة واثقة في تقدُّم البشرية. وستعمل هذه الشراكة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على خلق فرص للتعاونعلى المدى البعيد، جنباً إلى جنب مع مهامتطوير ثقافة نمط العيش بحيوية ضمن مجتمعات نيوم، والاستفادة من استثماراتها في التقنيات والابتكارات والأداء والاستدامة لدعم كرة القدم في جميع أرجاء آسيا.