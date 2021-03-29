صحة تبوك تواصل نقل المرضى بقسم الولادة والعناية المركزة من الملك فهد التخصصي إلى الولادة الجديد

تبوك- علي العميري:

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك عمليات نقل المرضى المنومين بقسم الولادة والاطفال وقسم العناية المركزة لحديثي الولادة من مستشفى الملك فهد التخصصي الى مستشفى الولادة والاطفال الجديد .

واكدت صحة تبوك ان عملية النقل للمستشفى الجديد خضعت لعدة مراحل بدأت بنقل العيادات والمرضى من المستشفى القديم الى الجديد والمرحلة الاخرى نقل الحالات من مستشفى الملك فهد التخصصي الى المستشفى الجديد وذلك برفقة طاقم طبي متخصص اثناء عملية نقل اقسام حديثي الولادة والاطفال وقسم العناية المركزة والتي تمت بنجاح ولله الحمد .

واشارت صحة تبوك بان عملية النقل تمت بأشرف مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي وبمشاركة وادارة الطوارئ والازمات والنقل الاسعافي بصحة تبوك كذلك فرق من الهلال الاحمر السعودي .