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انطلاق فعاليات مؤتمر بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي بجامعة تبوك بعد غدٍ

انطلاق فعاليات مؤتمر بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي بجامعة تبوك بعد غدٍ
http://almnatiq.net/?p=966444
المناطق- تبوك:

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تنطلق بعد غدٍ فعاليات مؤتمر بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي والمعرض المصاحب الذي تنظمه جامعة تبوك ممثلة بكلية العلوم بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الحياة، وذلك في فندق جراند ميلينيوم تبوك.
ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة لتبادل العلوم والمعرفة بين العلماء والباحثين في مجال بيئة البحر الأحمر. كما يسهم هذا المؤتمر في الاستفادة من التقنيات الحديثة في دراسات التنوع الأحيائي والثروات البيولوجية بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث الطرق والتقنيات المتبعة في المحافظة على بيئة البحر الأحمر وطرق استدامتها من أجل الوصول إلى تكاملية الحلول للمشاكل ذات الصلة بالتنوع الأحيائي وشموليتها.
ومن المتوقع أن يشهد مشاركة قرابة الـ (145) متحدثاً في مجال البيئة وعلوم الحياة من داخل المملكة وخارجها، مع التركيز على عدة محاور، أبرزها: ” بيئة البحر الأحمر والتنوع الأحيائي في البحر الأحمر، والتكنولوجيا الحيوية البحرية والسياحة البيئية في منطقة تبوك”.
كما يشمل برنامج المؤتمر الذي يستمر مدى يومين على ندوتين رئيسيتين بمشاركة شخصيات وخبراء متخصصين في المجال البيئي إضافةً إلى العديد من الجلسات العلمية الافتراضية التي تزخر بالكثير من الأبحاث والإنجازات العلمية التي تناقش في مجملها المشاكل البيئية وحلولاً لتنمية مستدامة، ومعرض بعنوان (تقنيات بيئية لتنمية مستدامة) يقدم من خلاله مقترحات بحثية واعدة تخدم المنطقة وما يحيط بها من مشروعات تنموية هدفها تنمية مستدامة على ضوء رؤية المملكة 2030 .
كما سيعقد على هامش المؤتمر لقاء لعمداء كليات العلوم في الجامعات السعودية. تطرح من خلاله بعض النقاشات والمقترحات التي تسهم بدورها في تبادل الخبرات والتجارب بين الجامعات لتقديم جودة أعلى في كافة الجوانب التعليمية، والتنظيمية والبحثية منها.
وفي إطار التحضير والاستعداد لهذا المؤتمر فقد أنشأت جامعة تبوك صفحة خاصة ليتاح من خلالها الفرصة للاطلاع على جميع الندوات والفعاليات المصاحبة: https://portal-old.ut.edu.sa/ar/web/cebrs/home.

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