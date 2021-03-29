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توقّعات بحالة جوية مثيرة للغبار.. والأرصاد تحدّد موعدها والمناطق المتأثرة

توقّعات بحالة جوية مثيرة للغبار.. والأرصاد تحدّد موعدها والمناطق المتأثرة
http://almnatiq.net/?p=966463
المناطق- الرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، تأثر مناطق وسط وشرق المملكة ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري بحالة جوية مثيرة للأتربة والغبار يصاحبها تفاوت في درجات الحرارة ما بين الارتفاع ثم الانخفاض.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «من المتوقّع بمشيئة الله تعالى أن تتأثر مناطق وسط وشرق المملكة ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري بنشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار وتفاوت درجات الحرارة ما بين الارتفاع ومن ثم الانخفاض».

ونبّه المركز إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة موضحًا أن الحالة تشمل (الحناكية – العلا – المدينة المنورة – المهد – خيبر – وادي الفرع)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما نبّه أيضًا إلى حالة مماثلة، على منطقة مكة المكرمة تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً، وتشمل (الخرمة – المويه – تربة – رنية)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وإلى ذلك، أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة تبوك، تضمن عوالق ترابية  تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية ، موضحًا أن الحالة تشمل (تبوك – تيماء)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

 وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، كما يستمر تأثر سواحل تبوك ، المدينة المنورة، ومكة المكرمة و سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

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