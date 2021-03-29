نائب أمير جازان يطلع على التقرير السنوي لمركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة

المناطق-فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، بمكتبه اليوم ، مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان علي بن محمد معتبي وعددا من منسوبي المركز .

واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي الخاص بالمركز للعام الماضي 2020م , مستمعاً لشرح مفصل عن التقرير وما تضمنه من معلومات وإحصائيات حول الخدمات والمبادرات التي قدمها لذوي الإعاقة ، عبر العديد من البرامج التعليمية والطبية والتأهيلية التي تقدمها الجمعية ممثلة بنخبة من المختصين في مجال الإعاقة.

وأكد سمو نائب أمير منطقة جازان أن رؤية المملكة المستقبلية تولي اهتمام بذوي الإعاقة عبر تعزيز دورهم ودمجهم بالمجتمع وتأهيلهم ، وتذليل جميع التحديات التي تواجههم ، وهم دائماً متميزون عبر الكثير من مشاركاتهم الفاعلة، مشيداً بالدور البارز الذي يقدمه مركز جمعية الأطفال لذوي الإعاقة من الخدمات العلاجية والتعليمية والتأهيلية.

كما نوه سموه ، بجهود الجمعية برئاسة رئيس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ، وتحقيقها لإنجازات نموذجية في مجال رعاية ذوي الاعاقة ، وذلك امتداداً لرعاية الدولة لكافة فئات المجتمع ، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية مواصلة الجهود من قبل الجمعيات كافة والعمل والحرص في جانب التعليم والتدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، توافقاً مع حرص قيادتنا الرشيدة على تسخير الإمكانات كافة لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع .

من جهته عبر مدير المركز المعتبي، عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات بما يضمن تقديم جميع الخدمات للمستفيدين من خدمات مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة .