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طلاب علوم حاسب جامعة الملك خالد يحققون المركز الثاني في مسابقة “التقط العلم” على مستوى الجامعات السعودية

طلاب علوم حاسب جامعة الملك خالد يحققون المركز الثاني في مسابقة “التقط العلم” على مستوى الجامعات السعودية
http://almnatiq.net/?p=966471
المناطق-ابها

حقق طلاب كلية علوم الحاسب الآلي بجامعة الملك خالد المركز الثاني من بين 48 فريقًا مشاركًا في مسابقة “التقط العلم” التي نظمتها جامعة الطائف ضمن أعمال المؤتمر الوطني الرابع لكليات الحاسبات في الجامعات السعودية.

وأشاد عميد كلية علوم الحاسب الآلي الدكتور علي آل قروي بما حققه طلاب الكلية، مؤكدًا أن الكلية تفخر بطلابها الذين حققوا هذا الإنجاز، مضيفًا أن كلية علوم الحاسب الآلي تضع في أولوياتها دعم وتشجيع الطلاب والطالبات لتحسين مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والتقنية وتقديم الدعم اللازم لهم للمنافسة في المسابقات المحلية والدولية، وأنّ الكلية تسعى دائمًا لتميز الطلاب والطالبات في المهارات البرمجية التي أصبحت أساس تمكين التحول الرقمي ورؤية 2030.

كما رفع آل قروي شكره لمعالي رئيس جامعة الملك خالد على دعمه المتواصل لطلاب وطالبات الكلية.

وعبر قائد الفريق الحاصل على المركز الثاني رئيس نادي الأمن السيبراني بكلية علوم الحاسب الآلي عناد العتيبي عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن مشاركتهم في التحدي كانت تجربة رائعة، من خلال فريق مكون من 4 طلاب هم عناد العتيبي، وعبدالله الشهري، وماجد عسيري، وفيصل الشهراني.

يذكر أن التحدي استمر لمدة 8 ساعات متواصلة؛ لحل 10 تحديات في مجالات متعددة.

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