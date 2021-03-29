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أمير المدينة المنورة يلتقي مدير السجون بالمنطقة

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أمير المدينة المنورة يلتقي مدير السجون بالمنطقة

أمير المدينة المنورة يلتقي مدير السجون بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=966487
المناطق-واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مدير السجون بالمنطقة العميد محمد بن علي الحارثي.
واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي لسجون المنطقة، الذي تضمّن سيّر العمل بالشراكات الإستراتيجية الموقعة مُسبقاً، ومجالات التعاون ونسبة الإنجاز والتقدم بها، وكذلك الخطة المستقبلية.
كما قدم العميد الحارثي تقرير المراكز التخصصية (ثقة – إشراقه – فجر) وآلية عملها واستراتيجياتها التنفيذية، بالإضافة لاستعراض جهود وأعمال مديرية السجون بالمنطقة خلال جائحة كورونا، التي شملت تدشين المحاكم عن بُعد بسجون المنطقة بالتعاون مع وزارة العدل، وكذلك عقد جلسات الطب الجنائي والنفسي عن بُعد بالتعاون مع مجمع إرادة الطبي، وجلسات حفظ القرآن الكريم.

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